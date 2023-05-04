Politico: Зеленский в Нидерландах встретится с главами МИД и Минобороны и посетит МУС Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды планирует посетить Международный уголовный суд (МУС) и встретиться с главами МИД и Минобороны. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на чиновника Нидерландов.

"Планируется, что украинский лидер проведет встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгре", - приводит газета слова чиновника.

О том, что Зеленский прибыл в Нидерланды, стало известно поздним вечером 3 мая. Самолет с ним на борту приземлился в голландском аэропорту Схипхол в 22.15 по местному времени.

Ранее украинский президент отправился с официальным визитом в Финляндию. При этом, поездка носит чисто символический характер, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.