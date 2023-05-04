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НовостиПолитика4 мая 2023 10:17

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что атака беспилотников на Кремль повышает вероятность эскалации

Он также призвал к скорейшему завершению конфликта
Роман ПОЛОСИКОВ
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что атака беспилотников на Кремль повышает вероятность эскалации

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что атака беспилотников на Кремль повышает вероятность эскалации

Фото: ТАСС

После атаки беспилотников на Кремль сильно повышается опасность эскалации конфликта на Украине. Чем дольше будет длиться спецоперация, тем больше подобного может произойти. Об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.

— Я не знаю, что именно произошло, знаю точно только одно: чем дольше длится противостояние, тем больше таких событий может произойти. А чем больше таких событий произойдет, тем выше опасность эскалации, — заявил Сийярто.

Также он выразил обеспокоенность тем, что Венгрия — соседняя страна к зоне конфликта, поэтому в случае эскалации она может оказаться в большой опасности. Он призвал страны к скорейшему завершению конфликта.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин выступил с заявлением, что России и Украине стоит отказаться от дальнейшей эскалации конфликта. Об этом он сказал после атаки дронов на Кремль.