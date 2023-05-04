Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что атака беспилотников на Кремль повышает вероятность эскалации Фото: ТАСС

После атаки беспилотников на Кремль сильно повышается опасность эскалации конфликта на Украине. Чем дольше будет длиться спецоперация, тем больше подобного может произойти. Об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.

— Я не знаю, что именно произошло, знаю точно только одно: чем дольше длится противостояние, тем больше таких событий может произойти. А чем больше таких событий произойдет, тем выше опасность эскалации, — заявил Сийярто.

Также он выразил обеспокоенность тем, что Венгрия — соседняя страна к зоне конфликта, поэтому в случае эскалации она может оказаться в большой опасности. Он призвал страны к скорейшему завершению конфликта.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин выступил с заявлением, что России и Украине стоит отказаться от дальнейшей эскалации конфликта. Об этом он сказал после атаки дронов на Кремль.