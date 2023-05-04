ПСБ оценил темпы роста потребительского кредитования в 2023 году

За 2023 год объемы потребительского кредитования на российском рынке могут вырасти на 10-15% относительно прошлого года, заявил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев в рамках конференции «Банки. Трансформация. Экономика.2.0».

«Потребительское кредитование остается перспективным сегментом для банков. Вместе со снижением ставок банки разнообразят свои продуктовые линейки, запуская промо-активности и предлагая клиентам новые формы кредитования. В этом году мы ожидаем рост потребительского кредитования, в том числе за счет отложенного спроса. При условии сохранения ключевой ставки на текущем уровне рынок сможет избежать повышения ставок, что, безусловно, простимулирует интерес населения к потребительским кредитам», - подчеркнул Марат Муллагалиев.

Говоря о сберегательных инструментах для розничных клиентов, спикер ПСБ отметил растущий интерес населения к инструментам в валютах дружественных стран, в первую очередь, к китайскому юаню, который сегодня становится популярной замещающей валютой: «У клиентов высвобождаются денежные средства после погашения рублевых и валютных вкладов, открытых в середине прошлого года. И сейчас у граждан есть хорошая возможность диверсифицировать свои сбережения, поэтому мы ожидаем, что часть высвободившихся средств будет перенаправлена на юаневые депозиты в целях валютной диверсификации».

Также участники дискуссии обсудили цифровизацию и развитие банковских экосистем в новых условиях. Марат Муллагалиев назвал три главных условия эффективной коммуникации банка с клиентом – удобный бесшовный клиентский путь, принцип «все услуги в одном месте», персонализация банковских услуг: «Банк, который реализует такой формат коммуникации с клиентом, получает сильное конкурентное преимущество. В наших отделениях нового формата мы реализуем единую концепцию обслуживания клиентов, акцентируя внимание на повышении качества и удобства клиентского пути».