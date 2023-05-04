В Госдуме предложили ввести мораторий на использование беспилотников в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько обращение, предложив ввести временный мораторий на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России.

Хинштейн отметил, что кроме беспилотников данное предложение касается наземных, надводных, а также подводных и подземных дронов.

«Давно говорю о том, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение», - отметил парламентарий.

Кроме того, депутат выразил надежду на скорейшее принятие уже внесенного в Госдуму РФ законопроекта, который наделяет силовые структуры правом пресекать движение беспилотников.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что в ночь на среду, 3 мая, Украина намеревалась нанести удар по Кремлю, а российские спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Как сообщалось атака была названа спланированной террористической акцией.