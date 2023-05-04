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НовостиЭкономика4 мая 2023 10:53

Новшества в негосударственном пенсионном обеспечении

В России приняты законы, направленные на развитие негосударственного пенсионного обеспечения граждан

Федеральным законом от 28.04.2023 № 158-ФЗ увеличена до 2,8 млн рублей сумма гарантирования сбережений в НПФ. В этом объеме застрахованы средства клиентов НПФ, участвующих в программах негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе корпоративных. Гарантирование распространяется на всю сумму на пенсионном счете: личные взносы, взносы работодателя в пользу участника корпоративной пенсионной программы, инвестиционный доход. Клиентам, которые уже оформили негосударственную пенсию, гарантировано ее получение с той же периодичностью, в тот же срок и в том же размере, в котором она была назначена, но не превышающем четырех размеров социальной пенсии по старости.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» включен в реестр участников государственной системы гарантирования. Реестр опубликован на сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Федеральным законом от 28.04.2023 № 159-ФЗ предусмотрено увеличение суммы налогового вычета с расходов на негосударственное пенсионное обеспечение. Теперь предельная сумма взносов на негосударственную пенсию, которая учитывается при оформлении социального налогового вычета, составляет 150 тыс. рублей в год. Таким образом, в качестве налогового вычета с пенсионных взносов можно вернуть максимально 19 500 рублей в год.

Принятые законы призваны сделать негосударственное пенсионное обеспечение более доступным, выгодным и распространенным способом получения гражданами дополнительного дохода после завершения трудового пути.