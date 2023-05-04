Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского ждут серьезные последствия после атаки на Кремль Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский должен быть готов к серьезным последствия после атаки дронов на Кремль. Он совершил ужасную ошибку, поскольку это объединит Россию, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Такое последний раз совершали нацисты, и Советский Союз смог их остановить. Украина совершила ужасную ошибку, организовав эту атаку. Нельзя напасть на Москву накануне Дня Победы и ожидать, что это останется без ответа", - отметил Джонсон.

По мнению аналитика, украинская атака будет иметь серьезные последствия. Напомним, в ночь на 3 мая российские средства радиолокационной борьбы сбили два беспилотника на территории Кремля. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президента России Владимира Путина на момент атаки не было в кремлевской резиденции. Произошедшее, при этом, никак не отразится на рабочем графике, а также на параде Победы, который состоится 9 мая.