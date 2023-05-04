Захарова назвала «бредом наркомана о ядерной бомбе» слова Зеленского в МУС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге, назвала его «наркоманом», который «бредит о ядерной бомбе»

Дипломат прокомментировала выступление украинского лидера в Гааге, когда он заявил, что Киев надеется «сделать этот конфликт последним в мире».

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», - написала официальный представитель внешнеполитического ведомства в четверг в своем Telegram-канале.

Зеленский прибыл в Нидерланды вечером в среду, 3 мая. Программа его визита предусматривает, посещение МУС, а также встречу с официальными лицами. Как писал сайт KP.RU, глава нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение», член Палаты представителей страны Каролин ван дер Плас отказалась от участия во встрече с украинским лидером, а также назвала его визит в Амстердам неуместным, напомнив, что 4 мая является Днем поминовения, когда почитают память гражданских и военных лиц, которые погибли во Второй мировой войне.