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НовостиЭкономика4 мая 2023 11:51

Henkel завершила сделку по продаже активов в России за 54 миллиарда рублей

Компания полностью вышла из бизнеса в России
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Немецкий концерн Henkel AG по производству бытовой химии завершил сделку по продаже активов в России.

Немецкий концерн Henkel AG по производству бытовой химии завершил сделку по продаже активов в России.

Фото: Shutterstock

Немецкий концерн Henkel AG по производству бытовой химии завершил сделку по продаже активов в России. Об этом сообщили в самой компании.

На сайте концерна говорится, что выход из бизнеса в России завершен.

«Выход из российского бизнеса завершен», - написали в Henkel.

Сумма самой сделки составляет 54 миллиарда рублей. Как стало известно, транзакция уже прошла.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что новыми владельцами бизнеса в России станут компании Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Group. Все они уже имели опыт работы с иностранными рынками. В конце апреля компании получили все необходимые согласования со стороны государственных органов.

Кроме того, в конце апреля шведский производитель водки Absolut также решил прекратить недавно возобновленный экспорт своей продукции в Россию. Это связано с волной обрушившейся критики.