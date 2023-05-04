Henkel завершила сделку по продаже активов в России за 54 миллиарда рублей

Немецкий концерн Henkel AG по производству бытовой химии завершил сделку по продаже активов в России. Фото: Shutterstock

Немецкий концерн Henkel AG по производству бытовой химии завершил сделку по продаже активов в России. Об этом сообщили в самой компании.

На сайте концерна говорится, что выход из бизнеса в России завершен.

«Выход из российского бизнеса завершен», - написали в Henkel.

Сумма самой сделки составляет 54 миллиарда рублей. Как стало известно, транзакция уже прошла.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что новыми владельцами бизнеса в России станут компании Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Group. Все они уже имели опыт работы с иностранными рынками. В конце апреля компании получили все необходимые согласования со стороны государственных органов.

Кроме того, в конце апреля шведский производитель водки Absolut также решил прекратить недавно возобновленный экспорт своей продукции в Россию. Это связано с волной обрушившейся критики.