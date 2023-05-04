Reuters: Индия и Россия приостановили работу над механизмом расчетов в рупиях Фото: Shutterstock

Попытки организовать расчеты между Россией и Индией в рупиях приостановлены. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на индийских чиновников и другие источники, которые заявляют, что попытки были приостановлены после нескольких месяцев переговоров.

Основным барьером назвали нежелание России накапливать рупии. Индийский правительственный чиновник заявил, что российские власти заявили о годовом профиците рупий более 40 млрд долларов и считают подобное положение «нежелательным».

«Мы не хотим больше продвигать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия перепробовала все, что могла, чтобы попытаться заставить это работать, но это не помогло», - приводит издание заявление источник в Индии, который знаком с ходом переговоров.

Как передает издание, приостановка переговоров станет «серьезной неудачей» для импортеров энергоресурсов Индии из России, поскольку механизм двусторонней торговли в рупиях смог бы помочь снизить затраты на конвертацию валют.

Напомним, в декабре прошлого года глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай сообщил, что российские банки получили разрешение на открытие счетов в рупиях для взаимных расчетов с индийскими компаниями.