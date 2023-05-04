Россиян предупредили о штрафах в 50 тысяч рублей за шашлыки на природе Фото: Иван МАКЕЕВ

С марта 2023 года в России изменились правила использования открытого огня. Перемены затронут в том числе жарку шашлыков, а в мае это самый востребованный отдых. Несмотря на то, что многие пункты были смягчены, порой можно нарваться на штраф.

Дачникам разрешили приготавливать это блюдо на расстоянии не менее пяти метров до любых построек. А вот в лесу разводить огонь для приготовления шашлыков запрещено. За нарушение этих норм может грозить штраф до 50 тыс.рублей.

Жарить шашлык запрещено не только в лесу, но и балконах, террасах, верандах и других необорудованных частях жилых помещений и частных домов. Парки и скверы также не подходят для этих целей.

- За разведение костра в неположенном месте в лесу или парке грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей, - говорит NEWS.ru юрист Василий Воробьев.

Если костер вышел из-под контроля и повлек за собой повреждение имущества или причинил легкий вред здоровью людей, то штраф возрастет. Тогда минимальная сумма стартует от 40 тыс.рублей.

А вот за более серьезные нарушения и тяжкий вред человеку, придется отвечать соразмерно уголовному кодексу. Может быть даже судимость.