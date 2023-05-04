В США назвали российское оружие, от которого у Украины нет спасения Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не могут противостоять российским управляемым планирующим бомбам. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Как сказано в статье, с февраля прошлого года запасы данных боеприпасов значительно увеличились, так как их производство значительно увеличил оборонный сектор России. Отмечается, что соответствующие решение приняли для удовлетворения потребностей как в ходе проведения специальной военной операции, так и для защиты от расширяющегося присутствия НАТО около российских территорий.

«Управляемые планирующие бомбы не только гораздо более точны, позволяя самолетам поражать гораздо больше целей каждый раз, когда они преодолевают противовоздушную оборону Украины», - сказано в публикации, где также отмечается способность бомб пролетать около 70 километров до своих целей.

Напомним, ранее CNN назвал факторы, затягивающие контрнаступление украинских войск, назвав среди прочего сложный комплекс российской линии обороны.