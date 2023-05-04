Депутат Бородай заявил, что провал контрнаступления ВСУ не станет окончанием спецоперации Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Провал украинского контрнаступления не приведет к завершению спецоперации, поскольку цели, поставленные Владимиром Путиным, пока не достигнуты. Такое заявление сделал депутат Госдумы, лидер «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в интервью с «Парламентской газетой».

— Это может быть важным этапом в развитии специальной военной операции. Если ситуация развернется для нас удачно, то противник может оказаться очень существенно обескровлен или даже потерять контроль над войсками. Но это не значит, что СВО закончится, — заявил Бородай.

При этом депутат отметил, что не сомневается в успешном отражении любых действий украинских войск, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации выполняют все поставленные им задачи на каждом участке спецоперации.

Ранее в Минобороны России заявили, что на Донецком направлении за сутки было уничтожено более 250 украинских военных и наемников киевского режима. Помимо этого удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки.