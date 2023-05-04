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НовостиПолитика4 мая 2023 12:12

Депутат Бородай заявил, что провал контрнаступления ВСУ не станет окончанием спецоперации

СВО будет длиться до тех пор, пока все цели не будут достигнуты
Роман ПОЛОСИКОВ
Депутат Бородай заявил, что провал контрнаступления ВСУ не станет окончанием спецоперации Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Депутат Бородай заявил, что провал контрнаступления ВСУ не станет окончанием спецоперации Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Провал украинского контрнаступления не приведет к завершению спецоперации, поскольку цели, поставленные Владимиром Путиным, пока не достигнуты. Такое заявление сделал депутат Госдумы, лидер «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в интервью с «Парламентской газетой».

— Это может быть важным этапом в развитии специальной военной операции. Если ситуация развернется для нас удачно, то противник может оказаться очень существенно обескровлен или даже потерять контроль над войсками. Но это не значит, что СВО закончится, — заявил Бородай.

При этом депутат отметил, что не сомневается в успешном отражении любых действий украинских войск, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации выполняют все поставленные им задачи на каждом участке спецоперации.

Ранее в Минобороны России заявили, что на Донецком направлении за сутки было уничтожено более 250 украинских военных и наемников киевского режима. Помимо этого удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки.