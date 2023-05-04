Bloomberg: в Евросоюзе задумались о наказании для стран, помогающих России обходить санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского Союза говорят о новом механизме санкций в отношении России. Он направлен на страны, которые, по мнению альянса, не прилагают достаточных усилий для того, чтобы помешать РФ обойти ограничения. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, основной целью нового механизма станет удерживание стран от оказания помощи российской стороне и пресечение торговых каналов, которым потенциально может пользоваться Россия.

Кроме того, Евросоюз рассматривает и возможность ограничения транзита товаров через территорию Российской Федерации в рамках 11-го пакета санкционных ограничений. Также источник Bloomberg говорил о том, что Япония, Канада, а также Соединенные Штаты готовятся ввести собственные антироссийские санкционные ограничения.