Реставрация объектов культурного наследия продолжается в Тюменской области

Реставрацию часовни в Александровском саду в Тобольске планируется завершить в 2024 году, необходимые для этого средства выделены из областного бюджета. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Часовня на территории Александровского сада в подгорной части Тобольска – объект культурного наследия регионального значения, одна из наиболее ценных архитектурных достопримечательностей города, - сообщил губернатор. - Летом 2022 года Тобольск получил федеральный грант на благоустройство Александровского сада, работы запланированы на 2023 год. Реставрация часовни сделает сад еще более привлекательным для горожан и гостей духовной столицы Сибири».

Кроме того, постановлением правительства Тюменской области выделены средства на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и проведение необходимых государственных экспертиз для последующей реставрации здания по адресу: ул. Мира, 2 в Тобольске. Это объект культурного наследия федерального значения.

В целом в Тюменской области на 2023 год запланированы работы по сохранению более 59 объектов культурного наследия, в том числе проведение ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ на 26 объектах и разработка проектной документации для 33 объектов.

Среди масштабных работ – реставрация живописи в церкви Спаса в Тюмени, противоаварийные работы на объектах ансамбля Знаменского монастыря в Тобольске, ремонтно-реставрационные работы в Доме купца В.Н. Перминова в Ишиме, консервационные и противоаварийные работы, в том числе в отношении живописи, в Троицкой церкви в селе Южно-Плетнево Омутинского района.

В 2022 году в регионе провели работы по сохранению 61 объекта культурного наследия, часть из них продолжается.