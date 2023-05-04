Вице-премьер РФ Трутнев сообщил о закупке российскими бизнесменами ТОС «Солнцепек» для нужд спецоперации Фото: кадр из видео

Группа российских бизнесменов закупает на собственные деньги тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» для бойцов, участвующих в военной спецоперации на Украине, сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

«Знаю группу бизнесменов, которые умудряются покупать «Солнцепеки» и отправлять туда», – сказал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе в эфире «Соловьев Live».

Напомним, ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины заявили, что российские ТОС «Солнцепек» несут для ВСУ наибольшую опасность. По его словам, «при залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался». Это оружие «выжигает все, что можно», отметил украинский военный.

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля ТОС-1А «Солнцепек» впервые в истории получили Воздушно-десантные войска России для применения в спецоперации.