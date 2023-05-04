В Белом доме отвергли причастность США к атаке украинских беспилотников на Кремль Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не причастны к атаке украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы пока не знаем, что случилось, не делаем каких-либо оценок. Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали», – сказал он в эфире телеканала MSNBC.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что за атакой украинских дронов на Кремль стоят США.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на среду, 3 мая, Киев собирался нанести удар по Кремлю. В сообщении пресс-службы президента РФ говорилось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Саму атаку в Кремле назвали спланированной террористической акцией.