В США заявили, что до смерти напуганы ChatGPT Фото: REUTERS

Системы генеративного искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, до смерти пугают директора по цифровым технологиям и ИИ Пентагона Крейга Мартелла. Об этом он заявил в интервью журналистам.

По его словам, подобные системы не понимают контекста и при этом «авторитетно» отвечают на вопросы и ей все доверяют.

Доверие людей к подобным нейросетям не пропадает даже когда они ошибаются, поэтому такой инструмент может стать идеальным для распространения дезинформации.

Также Мартелл добавил, что у Пентагона нет инструментов для того, чтобы как-либо влиять дезинформацию или даже предупреждать о ней. Пока в этом противостоянии им нечего противопоставить.

Ранее KP.RU рассказывал, что Роскомнадзор уже разрабатывает специальные нейросети, которые будут позволять бороться с дипфейками и различной ложной информацией в интернете. Реализовать этот проект планируют уже в течение трех-пяти лет.