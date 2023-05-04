Глава МИД Венгрии заявил о разрушении европейского рынка из-за поставок украинского зерна Фото: Мария ЛЕНЦ

Евросоюзу оказалось нельзя доверять вывоз украинского зерна, так как оно хлынуло на европейский рынок и разрушило его, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Был ясный договор, что Европа способствует экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, где эти продукты критически важны. После того, как запустили так называемые «коридоры солидарности», украинские сельхозпродукты прибыли в Центральную Европу, то есть вместо снабжения Африки разрушили центральноевропейских производителей и аграриев», – заявил он видеообращении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Польша и Венгрия приняли решение о приостановке импорта зерна и других сельхозпродуктов из Украины. Позже к ним присоединились Словакия и Болгария. Ограничительные меры были приняты на фоне протестов местных фермеров, которые несли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно оставалось в Европе, хотя должно было идти в страны Африки.