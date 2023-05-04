ВТБ внедряет новый сервис бесконтактной оплаты

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По-сути, платежный стикер - уменьшенный аналог пластиковой карты, но без номера, срока действия и CVC кода. Это делает использование такой наклейки максимально безопасным. В стикер встроен модуль NFC, что переводится как «связь ближнего действия». С его помощью осуществляется передача платежной информации с наклейки на терминал.

Удобство стикера от ВТБ в том, что его можно привязать как к основному счету пользователя, к которому уже выпущены карты, так и к отдельному. Использование нового сервис открывает возможности не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают работу по NFC.

«Банки ищут возможности для новых способов удобной оплаты, и платежные стикеры – одна из опций, которую мы предлагаем клиентам, но не единственная. Все активнее развивается платежи по QR-коду и через СБП, и в этих сегментах мы видим значительный потенциал для роста», – прокомментировал новшество Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость выпуска стикеров для клиентов массовой розницы 590 рублей. Для владельцев пакетов «Привилегия» и «Прайм» услуга бесплатна. Обслуживание стикеров бесплатно для всех клиентов ВТБ. Лимиты на платежи и переводы аналогичны условиям, которые действуют по картам банка. Однако при желании клиент может их понизить. Бонусные вознаграждения за использование стикеров клиенты получают как по программе ВТБ «Мультибонус», так и по программе вознаграждения платежной системы «Мир».