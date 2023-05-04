Тело трехлетней девочки нашли в игровом домике в детском саду в Тобольске Фото: стоп-кадр из видео

Бездыханно тело трехлетней воспитанницы детского сада в Тобольске нашли в игровом домике во время утренней прогулки. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Тюменской области.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

На месте происшествия сейчас работают следователи, которым предстоит установить всю картину произошедшего. Сейчас проводятся допросы сотрудников детсада и родных ребенка, а для выяснения причины смерти уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования будет дана правовая оценка работе сотрудников учреждения, а виновные в этом понесут наказание.

Ранее KP.RU писал об обнаружении тела девочки 2019 года рождения в детском игровом домике детсада в Тобольске. Признаков насильственной смерти не обнаружено, а следователи проводят необходимые мероприятия для установления причин гибели ребенка.