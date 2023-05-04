Орбан предупредил о новых конфликтах из-за потери Западом позиций в экономике и демографии Фото: REUTERS

Запад начал терять позиции в экономике и демографии, являясь конкурентоспособным только в военном отношении, что может привести к новым конфликтам, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«В сфере демографии наши дела плохи. Население Земли растет, Запада – сокращается. Заселение и миграция лишь прикрывают, а не решают проблему. Только в военной мощи мы первые. Если растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, это приведет к военным конфликтам», – заявил он на конференции в Будапеште.

Политик также напомнил, что 30 лет назад на страны Запада приходилось свыше 60% мирового производства, тогда как сегодня только около 40%. Кроме того, отметил он, 80% энергоресурсов добывается за пределами западного мира.

Напомним, ранее Орбан заявил, что лидеры западных стран все ближе подходят к обсуждению отправки союзнических войск на территорию Украины.