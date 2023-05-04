Нарколог Масякин предупредил о токсических эффектах вейпов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин в беседе Lenta.ru рассказал о токсических эффектах вейпов, отметив, что разговоры о вреде вейпов ведутся уже не первый день, однако теперь появились и данные об их токсических эффектах.

Как уточнил эксперт, токсический эффект вызывают глицерин и пропиленгликоль, содержавшиеся в жидкостях для электронных сигарет. Отмечается, что при нагревании образуется большое количество вредных веществ, а в первую очередь, от этого страдают легкие.

«Поражение легких зависит от того, какую смесь потребляет вейпер, и от изначального состояния его иммунной системы. У одних может развиться бронхит, у других бронхиолит, у третьих - альвеолит либо липоидная пневмония», - заявил специалист.

Масякин также сообщил, что у подростков наблюдается сниженное внимание, а также нарушение концентрации и ухудшение памяти.

Профессор кафедры пульмонологии и фтизиатрии МГМСУ, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Сергей Бабак в беседе с «Пятым каналом» заявил, что при постоянном курении вейпов в организме копится ядовитая масса, которая становится причиной развития хронической легочной недостаточности.

Польмоноло Маринэ Гамбарян отметила, что при курении вейпов сильно страдают не только легкие, но и сердечно-сосудистая система. Как сообщал ОТР, врач заявила о возможности инсульта, сердечных приступов и ишемической болезни сердца.