В Бундестаге предупредили о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон собирается поставлять украинским войскам, нанесут вред экологии, а также здоровью населения. Такое заявление сделал парламентская фракция бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ), обратившшись к правительству ФРГ. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Критики использования урановых боеприпасов указывают на ущерб, наносимый людям и окружающей среде, который заключается в развитии рака и врожденных дефектов», - отметили авторы обращения «Урановые боеприпасы: планируемая поставка Великобританией в Украину и возможные последствия для людей и окружающей среды».

Депутаты заявили, что урановые боеприпасы, которые в том числе применялись в войнах в Югославии, а также в Иране, стали теперь в два с половиной раза плотнее. Парламентарии попросили правительство ФРГ уточнить: существует ли сформировавшееся мнение по поводу поставки данного оружия.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев, как сообщал ФАН, заявил, что Великобритания открывает путь к радиоактивному заражению Европы.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» напомнил, что период распада урана составляет 17 млрд лет, уточнив, что все это время земля будет непригодна для сельскохозяйственной деятельности. Как он отметил, высока вероятность того, что в будущем Украина останется без сельского хозяйства.