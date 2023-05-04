Мишустин сообщил, что правительство России готовится утвердить новую концепцию технологического развития страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава правительства России Михаил Мишустин в четверг, 4 мая, сообщил, что кабинет министров в ближайшее время утвердит новую концепцию технологического развития страны. Такое заявление он сделал на стратегической сессии по направлению «Развитие промышленности».

«Уже в самое ближайшее время этот документ будет утвержден правительством», - отметил премьер-министр.

По его словам, в основу новой концепции технологического развития России на следующие восемь лет легли результаты совместной работы кабмина, субъектов РФ и предпринимателей по формированию принципиально новых подходов к созданию приоритетной высокотехнологичной продукции.

Мишустин добавил, что концепция предусматривает, что в ближайшие два года в ряде отраслей будут запущены индустриальные мегапроекты, в первую очередь, в обрабатывающей промышленности.

О разработке концепцию технологического развития страны до 2030 года ранее сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как ранее писал сайт KP.RU, при подготовке концепции технологического развития ее разработчики отобрали 18 направлений, которые ранее поступили от Минэкономики РФ и Минпромторга РФ.