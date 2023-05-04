«Худший кошмар Байдена». В США описали возможный сценарий конфликта на Украине

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Вступление Соединенных Штатов в прямой конфликт с Россией из-за Украины станет для президента США Джо Байдена худшим кошмаром, считает обозреватель Харрисон Касс.

Как отметил журналист в статье для 19FortyFive, конфликт на Украине «таит в себе потенциал для более масштабного и серьезного пожара». По его словам, он может привести к третьей мировой войне, которая будет «худшим кошмаром Байдена».

Вступление в эту войну НАТО не оправдает человеческие жертвы и финансовые вливания, заявил обозреватель. Касс предостерег США от провоцирования ядерной войны с Россией, несущей угрозу всему миру.

Напомним, ранее разведка Соединенных Штатов пришла к выводу, что Москва не желает начинать прямую конфронтацию с НАТО и Вашингтоном, однако эскалация конфликта на Украине все еще может выйти из под контроля.