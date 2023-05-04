Психолог Кузнецова дала рекомендации, как научиться знакомиться в реальной жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне стало известно о том, что приложение для знакомств Tinder уйдет из России в июне этого года. Психолог Елена Кузнецова «Газета.Ru» дала советы, как научиться знакомиться с людьми в реальной жизни.

Как отметила эксперт, для начала необходимо понять, какой страх удерживает от знакомств оффлайн. По ее словам, зачастую люди боятся услышать отказ или же потерпеть неудачу в общении с незнакомым человеком. Некоторые бояться показаться навязчивыми или неинтересными.

«Когда вы определите свои страхи, вы сможете начать работать над ними», - отметила специалист.

Кузнецова рекомендовала сделать из знакомства некую игру, для чего она посоветовала посещать различные нетворкинг-мероприятия, а также учиться проявлять эмпатию и улучшать навыки слушателя.

Ранее эксперты в области психологии предупредили, что многие слишком увлекаются процессом перелистывания анкет на сайтах знакомств и не замечают, как это медленно приводит их к выгоранию. Как писал ФАН, эксперты предупредили о возможности психоэмоционального ущерба из-за разочарования опытом использования приложений для знакомств.

Сексолог Александра Миллер назвала запретные темы для первого свидания. Как сообщал телеканал «360», специалист рекомендовала не говорить о заработке и бывших отношениях.