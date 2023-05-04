Захарова пошутила после заявления США об атаке беспилотников на Кремль Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявления представителей США о том, что Белому дому не известно, кто стоит за атаками беспилотников на кремлевскую резиденцию российского президента Владимира Путина.

«С «новичком» дела шли шустрее - Белый дом всегда «обладал данными». Горшочек перестал варить?» - пошутила Захарова.

Напомним, ранее представитель Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не имеет отношения к атаке украинских БПЛА на Кремль. По его словам, властям США не известно о том, что произошло, поэтому в Белом доме пока не дают никаких оценок случившемуся. В то же время Кирби отрицает какое-либо участие Соединенных Штатов в произошедшем.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Кремле заявили, что в ночь на 3 апреля Украина совершила попытку нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции российского президента Владимира Путина. Спецслужбам РФ удалось предотвратить атаку, выведя из строя два дрона ВСУ. Саму атаку в Кремле назвали спланированной террористической акцией.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что за атакой украинских беспилотников на Кремль стоят США.