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НовостиОбщество4 мая 2023 14:31

Нутрициолог Музыченко предупредила об опасности ранней клубники для здоровья

Эксперт отметила, что производители не скупятся на удобрения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Нутрициолог Музыченко предупредила об опасности ранней клубники для здоровья

Нутрициолог Музыченко предупредила об опасности ранней клубники для здоровья

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нутрициолог и диетолог Антонина Музыченко в беседе с «Газетой.Ru» заявила об опасности ранней клубники для здоровья.

Как уточнила эксперт, что в южных регионах России сезон клубники начинается не раньше конца мая - начала июня, отметив, что для созревания естественным нужно около 20-35 дней солнца и тепла.

Музыченко предупредила, что зачастую производители не скупятся на удобрения для того, чтобы вырастить клубнику всего лишь за неделю, а в результате получается ягода с высоким содержанием нитратов, которые в организме преобразуются в нитриты, пленяющие на состав крови и гемоглобин.

Эксперт заявила, что употребление большого количества ранней клубники может вызвать аллергию, дерматиты, а также подавление иммунитета или отравление токсинами. Как она отметила, покупать отечественную клубнику стоит не раньше конца мая.

Ранее «Известия» со ссылкой на замглавы Россельхознадзор Антона Кармазина сообщал, что ведомство выявило превышение содержания антибиотиков в выращиваемой в России клубнике.

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Никита Чаплин в беседе с Life.ru раскрыл секреты идеальной рассады, которая даст хороший урожай клубники, рекомендуя выбирайте сорта ягод для своей местности.