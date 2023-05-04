Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 мая 2023 14:32

Политолог назвал цель визита Зеленского в страны ЕС

Политолог Бышок назвал целью визита Зеленского в ЕС подтверждение существующих договоренностей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Политолог назвал цель визита Зеленского в страны ЕС

Политолог назвал цель визита Зеленского в страны ЕС

Фото: REUTERS

Кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с Lenta.ru прокомментировал поездку президент Украины Владимира Зеленского по странам Европейского союза, назвав основной целью визитов подтверждение уже существующих договоренностей.

По его словам, каких-либо прорывных решений по результатам такого турне украинского лидера ждать не стоит.

«Основная цель визита - это подтверждение тех договоренностей, которые существуют между Украиной и соответствующими странами по поддержке, начиная с военной поддержки и заканчивая продолжением санкционного давления на Россию», - заявил специлист.

Как сообщал телеканал «360», в ходе своего выступления в Нидерландах украинский лидер заявил, что Украина понимает, что не может стать членом Североатлантического альянса сейчас, но намерена получить «четкий сигнал» о такой возможности после окончания конфликта.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в свою очередь заявил, что Амстердам поддерживает амбиции украинских властей по вступлению в НАТО. «Сейчас мы работаем над проведением нового саммита, для того чтобы предпринять нужные шаги для этого», - приводит RT заявление главы нидерландского правительства.