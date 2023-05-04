RMF FM: Польша попросила США помочь в расследовании инцидента с найденной в лесу ракетой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша обратилась к Соединенным штатам с просьбой помочь в расследовании инцидента с найденной неподалеку от Быдгоща ракетой. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Как сообщила радиостанция, польские службы уже сотрудничают с американскими для расследования дела. Польша планирует получить от США материалы, позволяющие установить, откуда появилась ракета в лесу около Быдгоща.

"Здесь речь идет и о выяснении, по какому маршруту она следовала и в какой именно момент это произошло. Не исключено, что американская инфраструктура зарегистрировала этот объект", - говорится в сообщении.

О том, что власти Польши нашли обломки неопознанного летающего воздушного объекта в 15 километрах от Быдгоща, стало известно 27 апреля.

Между тем, посол РФ Сергей Андреев считает, что Россия может разорвать дипломатические отношения с Польшей после захвата школы при российском диппредставительстве в Варшаве.