Васильев ответил, почему Пугачева не пришла проститься с Зайцевым Фото: Борис КУДРЯВОВ

4 апреля в подмосковном Щелково простились с Вячеславом Зайцевым. Отпевали модельера в небольшом храме, а потом похоронили на Жегаловском кладбище. Это место выбрано не случайно - в деревне Каблуково Щелковского района находится усадьба модельера, где он жил с 2000 года.

В храм пришли сотни местных жителей, а вот звезд было совсем мало. Проститься с кутюрье пришли Надежда Бабкина, Сергей Зверев, Татьяна Михалкова, вот собственно и все. Но в соцсетях, когда модельера не стало, а это случилось 30 апреля, скорбели все.

Ждали Аллу Пугачеву, говорят она прилетела в Россию из Израиля накануне. Но Примадонна не пришла, скорее всего, она появится на прощании с Валентином Юдашкиным.

Многолетний друг Зайцева, историк моды Александр Васильев тоже был удивлен, что Аллы Борисовны не было.

- Она специально ради этого ехала в Москву! Наверное, не захотела излишнего внимания. Вероятно, на кладбище приедет, - говорит Васильев сайту mk.ru.

Он сожалеет, что артисты, которых Зайцев одевал много лет, не нашли время проститься с ним.

И если кого-то можно понять, например Эдита Пьеха не может по состоянию здоровья, то вот отсутствие других объяснить сложно.

Сам Васильев тоже не смог быть на прощании, его нет в России.

-Я нахожусь очень далеко, в Париже. А прямые самолеты, как известно, сейчас не летают. Вячеслав Михайлович - достойнейший из художников и должен был похоронен на Новодевичьем. Кладбище в Щелково, может, и неплохое, но слишком далеко находится, - заключил он.