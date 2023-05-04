Оппозиция Молдавии раскритиковала введение штрафов за георгиевские ленты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко в беседе с Lenta.ru раскритиковал решение правительства Молдавии ввести штрафы за ношение георгиевской ленты на День Победы.

«Вчера было заседание муниципального совета Кишинева, и я там появился с георгиевской ленточкой. И так настроено подавляющее число жителей Молдавии», - заявил политик, отметив, что для жителей этой страны георгиевская ленточка является основным символом победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, «память о Великой Отечественной войне в Молдове жива и будет жить». Он также выразил уверенность, что «никакие негодяи не заставят людей забыть о той войне и тех жертвах, которые понес Советский Союз».

Ранее глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану сообщил, что в республике будут применяться штрафы за ношение георгиевской ленточки, которая не является частью наград. «Если она будет отдельно, то это будет рассматриваться как действующий символ военной агрессии», - приводит RT его заявление.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» заявил, что многие молдаване побоятся носить георгиевские ленты из-за «драконовских» штрафов. Так, физическим лицам за ношение этого символа грозит штраф в размере до 500 долларов, юридическим - до 1670 долларов.