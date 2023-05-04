Украинская делегация напала на представителей России на саммите ПАЧЭС в Анкаре

Украинская делегация пыталась сорвать выступление представителей России на саммите ПАЧЭС в столице Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Верховной рады Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), который проходит в четверг, 4 мая, в столице Турции.

По словам главы российской делегации Ольги Тимофеевой, во время выступления представителей РФ делегация Украины совершила попытку сорвать его, но у нее это не вышло.

«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк», - цитирует Тимофееву ТАСС.

Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп, в свою очередь, попробовал остановить происходящее и вывести участников провокации из зала заседаний.

Как ранее писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года российская делегация покинула заседание ПАЧЭС в Белграде из-за высказываний украинской стороны. Как объясняла Тимофеева, делегация Украины потребовала отлучения РФ из членства в ассамблее ПАЧЭС, на что был дан ответ, что «представить без России организацию сегодня невозможно, мы ее создавали 30 лет назад».

Несмотря на это, российская делегация решила прекратить осуществлять взносы в ПАЧЭС, «потому что без конструктива и здравого смысла работать абсолютно бессмысленно и бесполезно». В то же время уточнялось, что РФ остается членом ассамблеи.