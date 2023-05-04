Мэр Одессы Труханов арестован за растрату 92 миллионов гривен Фото: Архив "КП"

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по обвинению в растрате бюджетных средств при покупке советом города помещений завода «Краян».

Как сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, мэр Одессы реализовал схему приобретения в коммунальную собственность здания завода «Краян» по завышенной в два раза цене. Из бюджета Одессы для этого были взяты 92 миллиона гривен.

Отмечается, что ранее Труханов отказался вносить залог в размере 30,866 миллиона гривен, в связи с чем обвинение попросило изменить ему меру пресечения на арест. При этом у мэра Одессы все еще есть возможность внести залог в 13,420 миллиона гривен. Труханова взяли под стражу на 60 дней.

Как писал сайт KP.RU, ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании бывшего начальника железнодорожного вокзала «Херсон», которого подозревают в сотрудничестве с Россией.