Глава нацразведки США Хейнс: Киев еще обдумывает время и масштаб контрнаступления

Глава нацразведки США Хайнс: Киев еще обдумывает время и масштаб контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины пока не определились с точными приоритетами планируемого контрнаступления. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

По мнению Хейнс, "обе стороны сосредоточились на потенциальном наступлении Киева этой весной или летом". При этом, сейчас Украина все еще работает над приоритетами, сроками и масштабами наступления.

"Поддержка Запада будет иметь решающее значение при подготовке как планов, так и сил", - считает директор национальной разведки США, приводит ее слова ТАСС.

При этом, в случае контрнаступления вооруженных сил Украины последствия будут "неминуемо печальными как для Киева, так и для его западных спонсоров. Такого мнения придерживается заместитель главы российского МИД Михаил Галузин. Также дипломат отметил, что ни Киев, ни Запад не получат никаких дивидендов в случае попытки ВСУ провести контрнаступление.