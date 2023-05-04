Минэкономразвития России прогнозирует рост реальных доходов населения на 4% в 2023 году Фото: Полина Вачнадзе

Реальные доходы населения в России могут вырасти в этом году на 4%, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

«Потребительский спрос основан на росте реальных доходов населения, который мы закладываем почти 4%, причем будут расти все основные компоненты. В первую очередь это, конечно, заработная плата», – сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Решетникова, Минэкономразвития ожидает рост минимум на 5,4% в реальном выражении. Вместе с тем, министр отметил, что темпы роста зарплат в будущем замедлятся.

По итогам 2023 года реальные располагаемые доходы населения вырастут минимум на 3,4%, в 2024-2025 годах – на 2,6%, добавил глава Минэкономразвития.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании заявил, что реальные доходы жителей России начали расти.