Глава нацразведки США Хейнс заявила об отсутствии данных для независимой оценки атаки на Кремль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс в четверг, 4 апреля, прокомментировала атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию российского президента Владимира Путина. По ее словам, в настоящее время у США нет данных, которые бы позволили дать независимую оценку произошедшему.

«Очевидно, вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому, и на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому», - цитирует главу нацразведки ТАСС.

Таким образом Хейнс не смогла подтвердить или опровергнуть причастность украинских властей к атаке беспилотников по Кремлю.

Напомним, в ночь на 3 апреля была совершена попытка нанести удар беспилотниками по Кремлю. Спецслужбам РФ удалось предотвратить атаку, выведя из строя два дрона Вооруженных сил Украны. В Кремле заявили, что атака является спланированной террористической акцией, за ней стоят Соединенные Штаты.

В свою очередь, представитель Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил о непричастности США к атаке украинских дронов на Кремль. В ответ на это официальный представитель МИД РФ пошутила: «С «новичком» дела шли шустрее - Белый дом всегда «обладал данными». Горшочек перестал варить?».