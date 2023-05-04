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НовостиВ мире4 мая 2023 15:25

Глава нацразведки США Хейнс заявила об отсутствии данных для независимой оценки атаки на Кремль

Она не может подтвердить или опровергнуть причастность Киева к атаке беспилотников
Екатерина КОСОБОКОВА
Глава нацразведки США Хейнс заявила об отсутствии данных для независимой оценки атаки на Кремль

Глава нацразведки США Хейнс заявила об отсутствии данных для независимой оценки атаки на Кремль

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс в четверг, 4 апреля, прокомментировала атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию российского президента Владимира Путина. По ее словам, в настоящее время у США нет данных, которые бы позволили дать независимую оценку произошедшему.

«Очевидно, вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому, и на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому», - цитирует главу нацразведки ТАСС.

Таким образом Хейнс не смогла подтвердить или опровергнуть причастность украинских властей к атаке беспилотников по Кремлю.

Напомним, в ночь на 3 апреля была совершена попытка нанести удар беспилотниками по Кремлю. Спецслужбам РФ удалось предотвратить атаку, выведя из строя два дрона Вооруженных сил Украны. В Кремле заявили, что атака является спланированной террористической акцией, за ней стоят Соединенные Штаты.

В свою очередь, представитель Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил о непричастности США к атаке украинских дронов на Кремль. В ответ на это официальный представитель МИД РФ пошутила: «С «новичком» дела шли шустрее - Белый дом всегда «обладал данными». Горшочек перестал варить?».