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НовостиВ мире4 мая 2023 15:28

Болгария лишила гражданства четырех граждан России после отмены "золотых паспортов"

Всего власти Болгарии лишили гражданства 18 человек
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Болгария лишила гражданства четырех граждан России после отмены "золотых паспортов"

Болгария лишила гражданства четырех граждан России после отмены "золотых паспортов"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Болгарии лишили гражданства 18 человек, среди которых есть четыре россиянина. Это связано с тем, что в конце марта парламент Болгарии проголосовал за отмену "золотых паспортов", пишет издание Sofia Globe.

В сообщении издания говорится о том, что среди лишенных гражданства: четверо граждан Египта, четверо из России, четверо из Казахстана, трое из Китая, двое из Пакистана и один из Иордании.

Ранее говорилось о том, что после шести месяцев принятия поправок в закон о "золотых паспортах", государственное агентство национальной безопасности должно проверить, если ли основания для лишения гражданства тех, кто получил его по отмененной схеме.

Между тем, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия" заявил о том, что сейчас все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней.