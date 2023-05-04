Болгария лишила гражданства четырех граждан России после отмены "золотых паспортов" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Болгарии лишили гражданства 18 человек, среди которых есть четыре россиянина. Это связано с тем, что в конце марта парламент Болгарии проголосовал за отмену "золотых паспортов", пишет издание Sofia Globe.

В сообщении издания говорится о том, что среди лишенных гражданства: четверо граждан Египта, четверо из России, четверо из Казахстана, трое из Китая, двое из Пакистана и один из Иордании.

Ранее говорилось о том, что после шести месяцев принятия поправок в закон о "золотых паспортах", государственное агентство национальной безопасности должно проверить, если ли основания для лишения гражданства тех, кто получил его по отмененной схеме.

Между тем, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия" заявил о том, что сейчас все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней.