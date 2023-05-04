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НовостиВ мире4 мая 2023 15:39

Blic: В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика в гимназии

Подвергшиеся нападению серьезно не пострадали
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика в гимназии

В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика в гимназии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несовершеннолетняя бывшая учащаяся одной из гимназий Белграда напала с ножом на учительницу и ученика.

Как передает издание Blic, девочка принесла в учебное заведение кухонный нож и ранила им преподавателя и одного из гимназистов. Подвергшиеся нападению серьезно не пострадали.

Уточняется, что нападавшей 15 лет, она была исключена из гимназии по собственному желанию. На месте происшествия работают полицейские.

Напомним, в среду, 3 мая, в Белграде семиклассник устроил стрельбу в школе. Инцидент произошел в школе имени Владислава Рыбникаря, после того как мальчик под воздействием наркотиков ворвался в класс истории.

Он жестоко расстрелял охранника, который попытался задержать его, а затем убил девять человек, среди которых восемь учеников и учитель истории. Еще 16 учащихся и преподавателей получили серьезные ранения. У одного из детей черепно-мозговая травма, еще двое учеников с огнестрельными ранениями находятся в реанимации.