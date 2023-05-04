Глава МИД Италии Таяни отменил визит во Францию из-за критики в адрес премьер-министра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства Иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни не поехал в запланированную поездку в Париж. Это произошло из-за критики французского руководства в адрес премьера Джорджи Мелони.

"Я не поеду с визитом в Париж на запланированную встречу с Катрин Колонна. Оскорбления в адрес итальянского правительства неприемлемы. Это не тот дух, в котором следует решать общеевропейские проблемы", — написал Таяни в Twitter.

Встреча итальянского министра и его французской коллеги Катрин Колонна должна была пройти в Париже вечером в четверг, 4 мая.

Тем временем, Катрин Колонна прокомментировала атаку украинских беспилотников на Кремль, назвав произошедшие "странным и таинственным инцидентом". Министерство иностранных дел РФ призвало мировое сообщество осудить атаку двух украинских дронов на Кремль, отметив, что молчание западных стран говорит о потакании Киеву.