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НовостиВ мире4 мая 2023 15:51

Глава нацразведки США Хейнс оценила вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

Глава нацразведки США Хейнс считает, что применение Россией ядерного оружия на Украине маловероятно
Екатерина КОСОБОКОВА
Глава нацразведки США Хейнс назвала маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине

Глава нацразведки США Хейнс назвала маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс в четверг, 4 апреля, прокомментировала возможность применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине. Она заявила, что это крайне маловероятно.

«С точки зрения разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка», - сказала Хейнс.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, российское ядерное оружие сработает только в ответ на превентивный удар. Глава государства отмечал, что ядерные системы России приходят в действие в момент запуска ракет со стороны других государств.

Так, в феврале 2023 года российский лидер заявил, что РФ проведет испытания ядерного оружия в том случае, если первыми это сделают США. Российский лидер тогда поручил министерству обороны России и госкорпорации «Росатом» обеспечить готовность к таким испытаниям в случае подобных шагов со стороны Соединенных Штатов.