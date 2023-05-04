Глава нацразведки США Хейнс оценила вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

Глава нацразведки США Хейнс назвала маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс в четверг, 4 апреля, прокомментировала возможность применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине. Она заявила, что это крайне маловероятно.

«С точки зрения разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка», - сказала Хейнс.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, российское ядерное оружие сработает только в ответ на превентивный удар. Глава государства отмечал, что ядерные системы России приходят в действие в момент запуска ракет со стороны других государств.

Так, в феврале 2023 года российский лидер заявил, что РФ проведет испытания ядерного оружия в том случае, если первыми это сделают США. Российский лидер тогда поручил министерству обороны России и госкорпорации «Росатом» обеспечить готовность к таким испытаниям в случае подобных шагов со стороны Соединенных Штатов.