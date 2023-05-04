Участники антифашистского фестиваля «Гитары в строю!» выразили солидарность президенту России

Музыканты отмечают, что и дальше будут выступать за мир без фашизма. Фото с сайта: antifasongfest.ru

Участники антифашистского фестиваля «Гитары в строю!», который прямо сейчас проходит в Самарской области, прокомментировали вчерашний инцидент, произошедший в Москве. Они отметили, что атака на Кремль является атакой против всей России, и выразили солидарность президенту РФ.

– Сегодня, с берегов Волги мы, участники I Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!», выражаем солидарность с президентом России Владимиром Путиным. Мы, как и все люди доброй воли, будем и дальше выступать за мир без фашизма, дарить людям радость, исполняя патриотическую музыку и песни, подчеркивается в официальном сообщении интернационального сообщества музыкантов.

Музыканты также подчеркнули, что попытка врага оказалась тщетной – произошедшее только сильнее сплотило всех в борьбе с фашизмом.

Напомним, фестиваль стартовал 1 мая 2023 года. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона.