Правительство Польши разрешило топить суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет министров Польши принял законопроект, разрешающий топить суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте польского правительства, «речь идет о предоставлении возможности польским военным реагирования на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру, которая находится на море». В первую очередь это касается трубопровода Baltic Pipe, отмечается в законопроекте.

Так, при наличии террористической угрозы министр обороны Польши может принять решение о потоплении того или иного судна или плавучего объекта. Уточняется, что действие документа распространяется только на «исключительные ситуации, когда нет никаких других возможностей для реагирования».

Напомним, газопровод Baltic Pipe был открыт в сентябре прошлого года. Он проложен между Норвегией и остальной Европой через Данию. Мощность трубопровода составляет десять миллиардов кубометров в год. Как полагают в правительстве Польши, поставки по Baltic Pipe позволят заместить российский газ.