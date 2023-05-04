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НовостиВ мире4 мая 2023 16:16

Правительство Польши разрешило топить суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe

Действие закона распространяется на исключительные ситуации, когда нет других возможностей для реагирования
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство Польши разрешило топить суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe

Правительство Польши разрешило топить суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет министров Польши принял законопроект, разрешающий топить суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте польского правительства, «речь идет о предоставлении возможности польским военным реагирования на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру, которая находится на море». В первую очередь это касается трубопровода Baltic Pipe, отмечается в законопроекте.

Так, при наличии террористической угрозы министр обороны Польши может принять решение о потоплении того или иного судна или плавучего объекта. Уточняется, что действие документа распространяется только на «исключительные ситуации, когда нет никаких других возможностей для реагирования».

Напомним, газопровод Baltic Pipe был открыт в сентябре прошлого года. Он проложен между Норвегией и остальной Европой через Данию. Мощность трубопровода составляет десять миллиардов кубометров в год. Как полагают в правительстве Польши, поставки по Baltic Pipe позволят заместить российский газ.