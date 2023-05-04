Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в Москве генетически холодным ветром Фото: Артем КИЛЬКИН

4 мая температура воздуха в Москве опустилась на 4 градуса ниже нормы, а 6 и 7 мая будет еще холоднее – на 7-8 градусов ниже многолетних значений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, с чем связаны сильные погодные колебания. Резкое похолодание принесли с собой воздушные массы с севера.

Майская погода очень изменчива, отметил синоптик. Часто меняет свое направление ветер, дожди сменяются солнцем.

- Из-за генетически холодного воздуха погода в центре европейской России переменится, — объяснил Вильфанд в беседе с "Лента.Ru".

Холодно будет не только днем, но и ночью. В ночные часы в некоторых местах возможны заморозки, осадки в виде дождя и мокрого снега.

- 8 мая станет чуть теплее, но все равно холоднее нормы. 9 мая к столице приблизится антициклон, существенных осадков не ожидается, в последполуденные часы ожидается до 14 градусов, — заключил он.

А тем временем, в Подмосковье и столице до 7 часов утра 5 мая объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков, пишет РИАМО.

А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал относительно прохладный с умеренным количеством осадков май в Москве. Осадков выпадет не менее 10%, сообщает RT.

Кстати, к выходным погода в Москве окончательно испортится. Ночью температура понизится до - 5 градусов. В субботу и воскресенье в столичном регионе выпадет мокрый снег и установится временный снежный покров, передает "360".