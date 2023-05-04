Полиция Берлина завела дело о разглашении гостайны из-за утечки данных о визите Зеленского в Германию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Берлина начала расследование по подозрению в разглашении сведений, которые являются государственной тайной, после того, как в средствах массовой информации появилась информация о возможном визите украинского лидера Владимира Зеленского в Германию.

Как уточняется в заявлении полиции Берлина, опубликованном в четверг, 4 мая, уголовное дело возбудил специализированный отдел земельного управления криминальной полиции. Расследование ведется после того, как ранее в одном из изданий был опубликован материал, в котором цитируется сотрудник правоохранительных органов Берлина. Там приводятся «конфиденциальные сведения о планируемой операции», заявили в полиции. В правоохранительных органах добавили, что полиция Берлина не сообщала какие-либо данные, которые могли бы поставить под угрозу визит Зеленского в Германию.

Напомним, в мае 2023 года президент Украины собирается посетить Германию впервые с начала спецоперации. Предполагается, что на церемонии в немецком Ахене его наградят премией Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкий новостной портал T-online, ссылаясь на близкие к украинским правительственным кругам источники, написал, что поездка Зеленского в Берлин может сорваться из-за утечки данных в СМИ об обеспечении безопасности во время предполагаемого мероприятия. Издание назвало публикацию «конфиденциальной информации» безответственным поступком.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила планы украинского лидера поехать в Германию фразой «к своим потянулся».