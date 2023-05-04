Участники ПАЧЭС не утвердили полномочия делегации России в организации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) вновь не утвердили полномочия делегации России в организации.

«Не утвердили», – сообщила журналистам исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Напомним, представители Верховной рады Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС, который проходит в четверг, 4 мая, в Анкаре. По словам Тимофеевой, во время выступления представителей РФ делегация Украины совершила попытку сорвать его, но у нее ничего не вышло.

Позже стало известно о нападении депутата Верховной Рады на секретаря российской делегации на заседании ПАЧЭС Валерия Ставицкого. Пострадавшему была оказана необходимая помощь. Российская сторона разбирается в случившемся и принимает необходимые меры.