Глава Минобороны Турции: переговоры по зерновой сделке 5 мая пройдут на техническом уровне

Глава Минобороны Турции заявил, что переговоры по зерновой сделке 5 мая пройдут на техническом уровне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в четверг, 4 мая, заявил, что переговоры по зерновой сделке между Россией, Турцией, Украиной и ООН состоятся в Стамбуле 5 мая на техническом уровне.

«Возникла необходимость организации встречи с техническим персоналом ООН, Турции, России и Украины по зерновой сделке, которая состоится завтра», - цитирует Акара ТАСС.

Затем, уже на следующей недели, по данным чиновника, пройдет встреча заместителей министров обороны заинтересованных сторон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла, что рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле проходят постоянно, так как это нужно для проведения инспекций. Что касается сроков проведения встречи высокого уровня, то, по словам дипломата, они прорабатываются, но окончательно не согласованы.

В свою очередь, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что, если переговоры 5 мая не дадут положительных результатов, то могут прекратиться любые поставки продовольствия по зерновому коридору.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил поводы для оптимизма по вопросам продления зерновой сделки как весьма скромные. В любом случае Россия надеется на выполнение всех ее условий, отмечал ранее Песков.