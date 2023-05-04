Песков прокомментировал заявление Белого дома о непричастности США к атаке беспилотников на Кремль Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителя Белого дома Джона Кирби о непричастности США к атаке украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию президента РФ.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, Кремль, говоря об участии Вашингтона в этом инциденте, сказал «именно то, что хотели сказать», — отметил Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не причастны к атаке украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина.

Напомним, Песков высказал мнение, что за атакой украинских дронов на Кремль стоят США.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на среду, 3 мая, Киев собирался нанести удар по Кремлю. В сообщении пресс-службы президента РФ говорилось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Саму атаку в Кремле назвали спланированной террористической акцией.