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НовостиОбщество4 мая 2023 21:22

В Москве 16-летний подросток сломал ногу при падении лифта с 11 этажа

Лифты обслуживала частная компания
Мария ПАВЛОВА
Подросток пострадал при падении лифта с 11 этажа в Москве.

Подросток пострадал при падении лифта с 11 этажа в Москве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в жилом доме с одиннадцатого этажа упал лифт. Подросток, который в этот момент был в лифте, госпитализирован с переломом ноги.

«В ЖК на улице Верхние поля в результате падения лифта и последующего срабатывания стопоров пострадал 16-летний подросток, находившийся в момент инцидента в лифте», - сказано в сообщении прокуратуры.

По информации прокуратуры, лифтовое оборудование обслуживает частная компания. Теперь надзорному ведомству предстоит выяснить, кто несет ответственность за содержание и эксплуатацию лифтов и оценить безопасность оказываемых компанией услуг.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как в Барнауле лифт рухнул с восьмого этажа в шахту. В нем находились семейная пара, трое мужчин и газовый баллон.

Также сообщалось, что в доме на юго-западе Москвы рухнул лифт с десятью жильцами.