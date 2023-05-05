Путин обсудил ситуацию в экономике с главой Минэкономразвития Решетниковым

Путин обсудил состояние российской экономики с министром Решетниковым. Фото: REUTERS

Показатель государственного долга России является низким, особенно по сравнению с аналогичными показателями других стран. Это отметил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Встреча прошла в четверг 4 мая, ее стенограмма опубликована на официальном сайте Кремля и доступна здесь.

Президент и министр экономического развития обсудили текущую ситуацию в российской экономике.

«121,7% - в США... Еврозона - 90,9%, Германия - 66,5%, Франция - 111,1%. Госдолг от ВВП у нас - 14,9%. Хороший показатель», - сказал Владимир Путин, говоря о показателях государственного долга в России и других странах.

Максим Решетников отметил, что в последние годы российская экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам и способность развиваться вне зависимости от внешних обстоятельств.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на форуме в Брюсселе заявила, что глобальная экономика может развалиться на враждующие блоки, и риск такого распада растет.

Тем временем эксперт Forbes отметил, что российская экономика оказалась устойчивее, чем на Украине и в ЕС.

Напомним, экономист Сафонов предсказал увеличение зарплат простых работников и снижение сверхдоходов топ-менеджеров в 2023 году в России.